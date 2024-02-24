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https://1prime.ru/vpk/20240224/843155818.html
У Украины возникли проблемы с заменой комплексов Patriot, пишет СМИ
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Способность Украины восполнять компоненты систем ПВО Patriot, а также израсходованные боеприпасы серьезно ограничена из-за замораживания Соединенными Штатами дальнейших поставок... ПРАЙМ, 24.02.2024
впк, экономика, новости, украина, сша, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Способность Украины восполнять компоненты систем ПВО Patriot, а также израсходованные боеприпасы серьезно ограничена из-за замораживания Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия в страну с конца декабря, пишет Military Watch Magazine.
Как отмечается, в республиканских штатах растет недовольство по поводу огромных затрат на поддержание ВСУ. Ситуация еще больше усугубляется тем фактом, что вооруженные силы США сталкиваются с серьезной нехваткой систем Patriot для собственного использования.
Ранее российские силы успешно поразили систему противовоздушной обороны MIM-104 Patriot, находящуюся на вооружении ВСУ. Ее компоненты, включая пусковую установку ракет класса "земля-воздух" и боеприпасы, пострадали в результате ракетных ударов. Как сообщается в статье со ссылкой на российские СМИ, в операции были применены такие систем, как новые баллистические ракеты "Кинжал", а также тактические ракеты "Искандер-М" и противорадиолокаторные ракеты Х-31П.
В мае прошлого года одна из поставленных Украине систем Patriot была уничтожена в результате удара Киеву с использованием баллистических ракет "Кинжал".