МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Способность Украины восполнять компоненты систем ПВО Patriot, а также израсходованные боеприпасы серьезно ограничена из-за замораживания Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия в страну с конца декабря, пишет Military Watch Magazine. Риск возрастает. Пушков прокомментировал планы поставить F-16 Киеву

Как отмечается, в республиканских штатах растет недовольство по поводу огромных затрат на поддержание ВСУ. Ситуация еще больше усугубляется тем фактом, что вооруженные силы США сталкиваются с серьезной нехваткой систем Patriot для собственного использования.

Ранее российские силы успешно поразили систему противовоздушной обороны MIM-104 Patriot, находящуюся на вооружении ВСУ. Ее компоненты, включая пусковую установку ракет класса "земля-воздух" и боеприпасы, пострадали в результате ракетных ударов. Как сообщается в статье со ссылкой на российские СМИ, в операции были применены такие систем, как новые баллистические ракеты "Кинжал", а также тактические ракеты "Искандер-М" и противорадиолокаторные ракеты Х-31П.

В мае прошлого года одна из поставленных Украине систем Patriot была уничтожена в результате удара Киеву с использованием баллистических ракет "Кинжал".