МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. США при поддержке ЦРУ создали сеть секретных баз на территории Украины вблизи ее границы с Россией, пишет издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы. В Пентагоне недовольны атаками на американские базы, пишет WP

"Сегодня это превратило Украину… в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем. Пост перехвата информации — часть сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы", — пишет издание.

Сеть баз начали формировать восемь лет назад, собирая ее "по частям" под руководством трех президентов США — Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.

Сообщается, что американские спецслужбы тесно сотрудничали и с украинским личным составом, в том числе с нынешним начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым. ЦРУ тренировали украинских шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян, пишет газета.

Даже после вывода всего персонала с Украины в феврале 2022 года сотрудники спецслужб остались в стране, американские сотрудники передавали развединформацию в том числе о том, где Россия планировала нанести удар и какие системы вооружений будут задействованы.

Издание пишет, что украинцы с 2016 года время от времени нарушали условия Белого дома, считая осторожность Вашингтона неоправданной, "начали организовывать убийства и другие смертельные операции". Издание отмечает, что США угрожали прекратить поддержку, однако так этого и не сделали.