NYT: ЦРУ оборудовало сеть из 12 секретных баз на Украине у границы с Россией
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. США при поддержке ЦРУ создали сеть секретных баз на территории Украины вблизи ее границы с Россией, пишет издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы.
"Сегодня это превратило Украину… в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем. Пост перехвата информации — часть сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы", — пишет издание.
Сеть баз начали формировать восемь лет назад, собирая ее "по частям" под руководством трех президентов США — Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.
Сообщается, что американские спецслужбы тесно сотрудничали и с украинским личным составом, в том числе с нынешним начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым. ЦРУ тренировали украинских шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян, пишет газета.
Даже после вывода всего персонала с Украины в феврале 2022 года сотрудники спецслужб остались в стране, американские сотрудники передавали развединформацию в том числе о том, где Россия планировала нанести удар и какие системы вооружений будут задействованы.
Издание пишет, что украинцы с 2016 года время от времени нарушали условия Белого дома, считая осторожность Вашингтона неоправданной, "начали организовывать убийства и другие смертельные операции". Издание отмечает, что США угрожали прекратить поддержку, однако так этого и не сделали.
https://1prime.ru/vpk/20240225/843160384.html