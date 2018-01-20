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Министр финансов: Украина пока не обсуждала с МВФ новую программу сотрудничества


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 20 янв - ПРАЙМ. Украина пока не обсуждала с МВФ вопрос новой программы сотрудничества, поскольку Киеву необходимо выполнить условия нынешней программы, которая заканчивается в начале 2019 года, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в опубликованном в субботу интервью украинскому еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

"Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны. В первую очередь, речь идет о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после ее выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с Фондом", - рассказал министр.

По его словам, Киеву сейчас нельзя тормозить с реформами, а необходимо выполнить условия действующей программы для получения транша в этом году. "Неполучение ни одного транша в этом году и вылет из программы МВФ - это синонимы на самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го. Сейчас мои значительные усилия направлены на успешное продолжение программы МВФ. Видим, что есть определенная задержка с этим траншем, потому что некоторые ключевые законы вовремя не были рассмотрены парламентом... Мы сейчас на том этапе, когда останавливать реформы нельзя. Наоборот, их необходимо ускорять", - отметил министр.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он так и не был выделен, поскольку Киева затягивает реализацию реформ в рамках программы с фондом.

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Экономика Украины

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