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Эксперты МВФ посетят Киев 12-16 февраля для технических переговоров с властями Украины


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 7 фев - ПРАЙМ. Группа экспертов Международного валютного фонда посетит Киев 12-16 февраля для технических переговоров с властями Украины, сообщил постпред фонда на Украине Йоста Люнгман.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений с представителями власти Украины", - приводит его заявление пресс-служба представительства МВФ на Украине.

Люнгман 1 февраля заявил, что фонд настаивает на выполнении Киевом ряда важных условий для продолжения сотрудничества. В частности, по его словам, Киеву необходимо принять закон об антикоррупционном суде и обеспечить его работу, привести цены на газ к рыночному уровню и в целом продолжать курс реформ. При этом правительству необходимо более внимательно подходить к вопросу повышения зарплат.

В свою очередь, украинский премьер Владимир Гройсман 2 февраля заявил, что власти Украины продолжают работать с МВФ в связи с требованием фонда повысить цены на газ для населения. В конце января он обещал, что цены на газ для населения в текущем отопительном сезоне повышаться не будут.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, Гройсман говорил о первом полугодии.

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Экономика Украины

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