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Глава ЕП: Евросоюзу нужно защищать конкурентоспособность своих компаний


Мировая экономика / Экономика

 

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо защищать конкурентоспособность своих компаний и сформировать видение будущего для своей промышленности, сказал глава Европарламента Антонио Таяни на конференции в Брюсселе.

"Нам необходимо иметь видение будущего для нашей промышленности, для этого нам необходимо защищать конкурентоспособность наших компаний. ЕП одобрил хорошие правила против демпинга. Нам нужно укрепить нашу промышленную структуру, нам нужна политическая стратегия", - сказал он.

Таяни также заявил, что поддерживает создание в Евросоюзе промышленной политики. 

"Я выступаю в поддержку промышленной политики", - сказал он.

Совет министров стран Евросоюза, отвечающих за конкуренцию, на неформальной встрече в феврале начал готовить долгосрочную стратегию промышленной политики ЕС, рассчитанную до 2030 года. В продолжение прошедшего обсуждения планируются встречи на политическом и экспертном уровнях по этому вопросу, включая министерские встречи в Брюсселе в марте.

 

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