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Токио внимательно следит за влиянием санкций США к РФ на японские компании


Мировая экономика / Экономика

САБЕТТА (ЯНАО), 30 апр - ПРАЙМ. Япония внимательно следит за влиянием экономических санкций США против России на японские компании, но намерена продолжить сотрудничество с российской стороной, если это будет отвечать интересам Токио. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Япония внимательно следит за эффектом от экономических санкций США на японские компании. Как и ранее, мы будем развивать сотрудничество России и Японии, если это будет отвечать нашим интересам", - сказал Сэко журналистам в ходе визита на "Ямал СПГ".

В частности, чуть ранее японский министр отметил, что, по его мнению, Россия и Япония должны развивать сотрудничество в области природных ресурсов и энергетики.

"Вчера я провел рабочую встречу с (первым вице-премьером РФ Игорем - ред.) Шуваловым, (министром экономического развития РФ Максимом - ред.) Орешкиным и (министром энергетики РФ Александром - ред.) Новаком по вопросам энергетики. Мы подтвердили прогресс взаимодействия по восьми направлениям сотрудничества (между Россией и Японией - ред.). Мы также обсудили возможности урегулирования проектов, в которых есть недостатки. Несмотря на то, что мы пока не знаем, будет ли это в Москве или в Санкт-Петербурге, мы подтвердили намерение продолжать активное взаимодействие и предоставить конкретные результаты к предстоящей встрече лидеров России и Японии, которая пройдет менее через месяц", - сказал Сэко.

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. 

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