Консультации ЕС с США по пошлинам пока продолжаются

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Консультации между ЕС и США по вопросу пошлин продолжаются, ЕС ожидает развития ситуации, но при необходимости готов реагировать, заявил в понедельник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС. До этого срока ЕС и США будут вести переговоры. Еврокомиссия намерена добиваться перманентного исключения всего Евросоюза из-под действия новых тарифов.

"Между еврокомиссаром Сесилией Мальмстрем и министром (торговли США Уилбуром) Россом был разговор, мы не будем комментировать каждый их контакт, потому что контакты между ЕС и США по вопросу американских мер в сфере пошлин идут на всех уровнях", - сказал Схинас, отвечая на вопрос журналистов.

"Мы также находимся в постоянном контакте со странами-членами ЕС, и единственное, что я могу сказать вам сегодня, что мы ждем, но мы также и подготовились", - сказал он. При этом Схинас отметил, отвечая на вопрос, как быстро могут последовать ответные решения ЕС, что на этом этапе не намерен "предвосхищать события и спекулировать".

Еврокомиссия ранее уже заявляла, что готова ответить путем обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО) на возможное введение США новых тарифов на ввоз продукции из стали и алюминия из стран Евросоюза.

ЕК в марте опубликовала список товаров, импортируемых из США, в который, в частности, вошли некоторые виды риса, кукурузы, апельсинового сока, виски, сигар, сигарет, табака, товаров из области косметики и одежды, стальной продукции, в том числе трубной, чугунной продукции, парусников, яхт. ЕК не исключала возможности повышения тарифов на ввоз этих товаров в качестве ответной меры.