МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Потребительские доходы в США в декабре выросли на 179 миллиардов долларов, или на 1%, по сравнению с ноябрем, расходы — снизились на 76,6 миллиарда долларов, или на 0,5%, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста доходов на 0,5% и снижения расходов на 0,2%.

В январе доходы потребителей США уменьшились на 0,1%. Ожидался рост показателя на 0,3%.

Располагаемые доходы населения в США в декабре увеличились на 1,1%, или на 173,1 миллиарда долларов. Реальные располагаемые доходы населения, выраженные с учетом стоимости доллара в 2009 году, выросли также на 1% по сравнению с ноябрем. В январе располагаемые доходы населения снизились на 0,2%, или на 35,1 миллиарда долларов. Показатель реальных располагаемых доходов, выраженных с учетом стоимости доллара в 2009 году, в январе пока не опубликован.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного, кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Он, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по социальному страхованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости и другие источники дохода.