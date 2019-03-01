МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по окончательной оценке, поднялся до 93,8 пункта с январского уровня в 91,2 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что индикатор вырос до 95,8 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США в феврале, по окончательной оценке, снизился до 108,5 пункта с уровня предыдущего месяца в 108,8 пункта, индекс экономических ожиданий — вырос до 84,4 пункта с 79,9 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.