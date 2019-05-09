МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Евросоюз, главы МИД Франции, Германии и Великобритании продолжат прилагать усилия для обеспечения законной торговли с Ираном, в том числе с помощью совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX, говорится в совместном заявлении глав МИД европейских стран и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Мы полны решимости и впредь прилагать усилия для обеспечения законной торговли с Ираном в будущем, включая реализацию специализированного механизма INSTEX", — говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.

Ранее Иран заявлял о намерении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.