МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Китая продолжаются в "благоприятной манере" и Вашингтон надеется, что власти КНР не будут менять условия сделки.

"Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятной манере, торопиться совершенно не нужно, так как сейчас Китай выплачивает пошлины США в размере 25% на товары и продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов. Эти крупные выплаты идут напрямую в казну США", — написал Трамп в Twitter.

Он также добавил, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином "в надежде на то, что они (власти Китая – ред.) не будут снова пытаться переделать условия сделки".

Ранее США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.