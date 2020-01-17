МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по предварительной оценке, уменьшился до 99,1 пункта с уровня декабря в 99,3 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель в январе останется на уровне декабря.

Индекс текущих экономических условий в США в январе, по предварительной оценке, увеличился до 115,8 пункта с уровня предыдущего месяца в 115,5 пункта. Индекс экономических ожиданий опустился до 88,3 пункта с 88,9 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.