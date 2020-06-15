ВАШИНГТОН, 15 июн — Dow Jones. Старший советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу, возглавляющий Национальный экономический совет Белого дома, в воскресенье заявил о необходимости отказаться от выплаты дополнительных 600 долларов в неделю тем, кто должен получать пособие по безработице. Решение об увеличении выплат ранее было принято властями США в ответ на пандемию коронавируса. Кудлоу предлагает заменить эти выплаты бонусами для тех, кто вернулся к работе.

По его словам, увеличенные выплаты по безработице удерживают некоторых граждан дома. Они принимают решение не в пользу занятости, когда по всей стране компании возвращаются к привычным темпам работы.

"Мы платим людям за то, что они не работают, и платим больше, чем они получали бы, работая", — сказал Кудлоу в интервью CNN в воскресенье. "Спрос на рабочую силу вновь восстанавливается, и не следует мешать этому процессу", — добавил он.

В апреле власти приняли решение об увеличении пособий по безработице на период до конца июля. Ожидается, что законодатели обсудят следующий пакет мер поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, в ближайшие недели. Демократы выступают за продление дополнительных выплат для безработных.

Ранее представители правительства США также выражали опасения относительно текущей политики, как и многие республиканцы в конгрессе. Для продления срока осуществления дополнительных мер финансовой поддержки безработных после 31 июля необходимо одобрение соответствующего законопроекта конгрессом.

"Мы не намерены отказываться от пособий по безработице. Они сохранятся", — отметил Кудлоу.

В качестве альтернативы дополнительным выплатам безработным в Белом доме обсуждается "возможность выплаты бонусов тем, кто вернулся к работе", сказал Кудлоу. Он не обозначил детали этого предложения, добавив лишь, что эти бонусы будут меньше существующих сейчас пособий по безработице.

— Автор Ryan Tracy, ryan.tracy@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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