МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает план инвестиций в инфраструктуру объемом порядка 1 триллиона долларов для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Предварительная версия проекта, по данным источников, подготовлена министерством транспорта США. Предполагается, что основная часть суммы будет направлена на инфраструктурные проекты, такие как строительство дорог и мостов. Часть средств также планируется потратить на создание инфраструктуры для связи 5G.

"Существующий закон о финансировании инфраструктуры США должен быть пересмотрен до 30 сентября, и администрация рассчитывает, что это может стать средством продвижения более широкого пакета", — пишет Блумберг.

Проект плана разрабатывается по мере того, как американские законодатели обсуждают с Трампом новые меры поддержки экономики в дополнение к уже одобренным. Как отмечает агентство, ранее демократическая партия уже внесла предложения, предусматривающие выделение 500 миллиардов долларов на финансирование инфраструктуры в течение пяти лет.