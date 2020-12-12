ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению. YouTube удаляет ролики, оспаривающие победу Байдена

"США присоединятся к Парижскому соглашению в первый день моего президентства, и я немедленно начну работу с коллегами по всему миру, чтобы сделать все возможное, включая созыв лидеров крупнейших экономик на климатический саммит в течение моих первых ста дней в должности", — говорится в письменном заявлении Байдена по случаю пятилетия соглашения, из которого США вышли в президентство Дональда Трампа.

Байден обещал также разработать и внедрить путь к тому, чтобы США к 2050 году стали страной с нулевым балансом выбросов парниковых газов.