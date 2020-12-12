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Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
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Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению. "США присоединятся к Парижскому соглашению в первый день... ПРАЙМ, 12.12.2020
парижский договор по климату, джо байден, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению.
"США присоединятся к Парижскому соглашению в первый день моего президентства, и я немедленно начну работу с коллегами по всему миру, чтобы сделать все возможное, включая созыв лидеров крупнейших экономик на климатический саммит в течение моих первых ста дней в должности", — говорится в письменном заявлении Байдена по случаю пятилетия соглашения, из которого США вышли в президентство Дональда Трампа.
Байден обещал также разработать и внедрить путь к тому, чтобы США к 2050 году стали страной с нулевым балансом выбросов парниковых газов.