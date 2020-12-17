ЛОНДОН, 16 декабря — Dow Jones. Пережив в 2020 году самую глубокую рецессию за 74 года, в 2021 году мировая экономика будет восстанавливаться, считают экономисты IHS Markit, представившие сегодня свою десятку основных экономических прогнозов на будущий год. Российская экономика может получить козыри, о которых мало говорят

Главный прогноз IHS Markit предполагает, что успешная широкомасштабная программа вакцинирования от COVID-19 будет способствовать переходу экономики к росту, который может составить 4,5%.

"Быстрое распространение эффективных вакцин и открытие экономик постепенно вызовет новую волну расходов на путешествия и услуги, что станет источником солидного роста во второй половине 2021 года, — отмечает исполнительный директор IHS Markit Сара Джонсон. – После сокращения на 4,0% в 2020 году мировой ВВП в следующем году вырастет на 4,5%, достигнув нового пика".

Второй прогноз касается неравномерности восстановления и значительного разброса в сроках, в которые экономики разных регионов будут возвращаться к росту. Экономика материкового Китая восстановилась во 2-м квартале 2020 года, однако экономики Японии и ряда ведущих стран Европы смогут восстановиться к докризисным уровням только в 2023-2024 году.

Уровень безработицы в 2021 году упадет в большинстве регионов, но в Западной Европе следует ожидать его роста по мере сокращения государственного финансирования программ поддержки занятости.

В 2021 году внимание инвесторов и властей переключится с COVID-19 на последствия изменения климата, считают в IHS Markit. Здесь прогнозируют продолжение тренда экологически и социально ответственного инвестирования (ESG).

"Мы ожидаем сохранения строгого подхода к оценке новых инвестиций на предмет ESG, а также роста объема эмиссий с привязкой к целям в области устойчивого развития, — говорит Джонсон. – Политическая поддержка усилий в сфере применения возобновляемых источников энергии ключевыми правительствами, а также снижение стоимости ветровой, солнечной и аккумуляторной энергии ускорит сдвиги в энергопотреблении и будет сдерживать спрос и цены на углеводородное сырье".

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