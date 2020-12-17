БРЮССЕЛЬ, 17 дек — ПРАЙМ. Государства НАТО утвердили бюджет организации на 2021 год, который был незначительно увеличен по сравнению с текущим годом, говорится в опубликованном в четверг заявлении.

На свои гражданские структуры Североатлантический альянс намерен потратить 258,9 миллиона евро, что на 0,9% превышает показатели 2020 года. "Гражданский бюджет предусматривает средства на персонал, операционные расходы, затраты штаб-квартиры НАТО в Брюсселе", — говорится в документе.

Военный бюджет альянса был увеличен на 5% по сравнению с текущем годом и составит 1,61 миллиарда евро. Он покрывает расходы штабов командных структур НАТО, миссий и операций альянса в мире.

В частности, на действующие операции НАТО в Афганистане, Ираке и Косово планируется потратить 254,9 миллионов евро.

Страны НАТО также планируют инвестировать в 2021 году 710 миллионов евро в общую инвестиционную программу по безопасности.