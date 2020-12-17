ЦЮРИХ, 17 дек — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Швейцарии (НБШ) в связи с пандемией нового коронавируса продолжает проводить экспансионистскую кредитно-денежную политику и сохраняет учетную ставку на уровне минус 0,75%, об этом регулятор сообщил в четверг.

"Пандемия коронавируса продолжает оказывать сильное негативное влияние на экономику. На этом сложном фоне НБШ продолжает проводить экспансионистскую денежно-кредитную политику с целью стабилизации экономической активности и динамики цен. НБШ сохраняет учетную ставку НБШ и проценты по депозитам до востребования в НБШ на уровне —0,75%", — говорится в сообщении.

"Экспансионистская денежно-кредитная политика НБШ обеспечивает благоприятные условия финансирования, противодействует давлению на швейцарский франк и способствует надлежащему предоставлению кредитов", — также отмечается в заявлении банка.

Регулятор добавил, что в свете высокого курса швейцарского франка "по-прежнему готов более решительно вмешиваться в ситуацию на валютном рынке", при этом учитывая общую ситуацию с обменным курсом.

В среду министерство финансов США обвинило Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях. По оценке министерства, по крайней мере, часть регулирования валютного курса в течение четырех кварталов до июня 2020 года и в особенности валютные интервенции были нацелены на предотвращение корректировок эффективного платежного баланса.

Центробанк Швейцарии обвинения отверг и заявил, что цель операции НБШ на валютном рынке не заключалась в предотвращении корректировок эффективного платежного баланса или в получении неоправданных конкурентных преимуществ для экономики страны.