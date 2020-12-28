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Великобритания хочет запретить вредную еду
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В Великобритании могут запретить продавать на кассах газировку и снеки. Как пишет Guardian, это делается в рамках борьбы с ожирением. Помимо этого, стеллажи с вредной едой будет... ПРАЙМ, 28.12.2020
великобритания, еда, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В Великобритании могут запретить продавать на кассах газировку и снеки. Как пишет Guardian, это делается в рамках борьбы с ожирением.
Помимо этого, стеллажи с вредной едой будет запрещено ставить на входе в магазин или в конце проходов.
Помимо этого, власти Британии приняли решение бороться с фастфудом в интернете: с 2022 года будет запрещено размещать гиперссылки на продажу нездоровой пищи на домашней странице и на страницах оформления заказа или оплаты. Также рестораны не смогут больше предлагать бесплатные сладкие напитки.
Поясняется, что в Великобритании 63% взрослых имеют избыточный вес либо страдают ожирением. Из-за этого власти страны хотят ужесточить требования к маркировке продуктов и напитков с высоким уровнем сахара или соли. Также правительство расматривает предложение обязать крупные рестораны указывать калорийность блюд в меню.