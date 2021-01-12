2021-01-12T06:33:47+03:00
2021-01-12T06:33:47+03:00
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В Казахстане оценили падение экономики по итогам 2020 года
Мировая экономика
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ВВП Казахстана по итогам 2020 года снизился на 2,6%, сообщил во вторник министр национальной экономики Руслан Даленов. "Темп роста ВВП составил минус 2,6%", — сказал Даленов на... ПРАЙМ, 12.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НУР-СУЛТАН, 12 янв — ПРАЙМ. ВВП Казахстана по итогам 2020 года снизился на 2,6%, сообщил во вторник министр национальной экономики Руслан Даленов.
"Темп роста ВВП составил минус 2,6%", — сказал Даленов на заседании правительства, озвучивая итоги социально-экономического развития страны по итогам года.
Министерство национальной экономики Казахстана в начале марта 2020 года прогнозировало рост ВВП на 2020 год на уровне 4,1%, однако в начале апреля 2020 года, после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках, прогноз был пересмотрен. Согласно уточненному прогнозу социально-экономического развития Казахстана на 2020 год, ВВП страны в 2020 году должен был снизиться на 2,1%. В январе-ноябре 2020 года ВВП страны упал на 2,8%.