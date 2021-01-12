МИНСК, 12 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада в отношении ряда белорусских предприятий бандитскими и поручил выработать симметричный ответ, передает во вторник госагентство Белта. Лукашенко озвучил стоимость российского газа для Белоруссии на 2021 год

По его данным, такое поручение Лукашенко сделал, принимая в Минске с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика.

"Еще одна тема — санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий. Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ", — говорится в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе Лукашенко, приводит видеофрагмент встречи. "Пара-тройка наших предприятий попала под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Задача правительству: мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции – мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", — сказал Лукашенко. Сниженный роуминг между Россией и Белоруссией продлен до конца 2021 года

По его словам, если эти страны "сделали шаги и в неправильном направлении начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить". "Не надо бояться, надо им уже показывать зубы", — призвал Лукашенко.

Глава государства добавил, что попавшие под санкции белорусские предприятия нужно поддержать.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор.

Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. В том числе ранее ЕС ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. При этом в ЕС заявили, что и дальше готовы расширять санкции, в том числе в отношении компаний, если ситуация в Белоруссии не улучшится.