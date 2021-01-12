МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Новая администрация Соединенных Штатов с высокой вероятностью введет новые санкции в отношении России, в противном случае президент страны Джо Байден, критиковавший своего предшественника Дональда Трампа за "мягкость" в отношениях с Москвой, может потерять поддержку сограждан, полагает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Бунт Европы. Как изменятся отношения США и ЕС при Байдене

"Какие-то санкции обязательно введут, иначе народ США Байдена не поймет. Сложно представить, чтобы человек, который вместе со всей Демократической партией несколько лет ругал администрацию Трампа за "чрезмерную мягкость" в отношении России, просто взял и ничего не сделал бы. Так что какие-то санкции обязательно последуют", — сказал Батюк.

Американские демократы, включая Байдена, неоднократно критиковали его предшественника Дональда Трампа за "мягкость" в отношении России.

В конце декабря 2020 года минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей. Комментируя введение этих ограничений, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на все санкции и сделает выводы по всему комплексу российско-американских отношений. В Госдуме оценили санкции Трампа против России

В США на минувшей неделе прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. В свою очередь, Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.