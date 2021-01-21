МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Американская экономика довольно быстро восстановится от последствий пандемии COVID-19, но вряд ли в этом будет заслуга нового президента Джо Байдена, считает член генерального совета "Деловой России" Алексей Кучмин. Байден отменил несколько указов Трампа

В среду демократ Байден принес присягу и вступил в должность президента США. В инаугурационной речи он заявил, что стране многое предстоит сделать, чтобы преодолеть последствия пандемии и восстановиться.

"Я думаю, Америка достаточно быстро восстановится после пандемии и вряд ли в этом будет заслуга именно Байдена, сами компании будут восстанавливать себя и соответственно общую экономику. Самое главное, как бизнес отреагирует на поднятие налогов, которые обещает сделать Джо Байден", — сказал РИА Новости Кучмин.

По его прогнозу, во время президентства Байдена давление на Россию усилится и "никаких предпосылок хоть к какому-то улучшению нет". "Он (Байден) очень часто критиковал относительную мягкость (бывшего президента Дональда) Трампа в отношении России. И как он сам говорил в его планах максимально сократить уровень отношений с Россией", — отметил собеседник агентства.

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в то же время нашел позитивные для отношений с Россией сигналы. Например, он счел позитивным выдвижение Байденом бывшего посла в РФ Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. Он также "скорее положительно" оценил новости о том, что посол США в России Джон Салливан останется на посту главы американской дипмиссии при новом президенте.