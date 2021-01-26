2021-01-26T08:56:00+03:00
2021-01-26T09:08:09+03:00
2021-01-26T08:56:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210126/832889914.html
Минфин США возглавит Джанет Йеллен
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сенат американского конгресса утвердил кандидатуру экс-главы ФРС США Джанет Йеллен ан пост министра финансов по предложению президента Джо Байдена большинством голосов. Как пишет... ПРАЙМ, 26.01.2021
джанет йеллен, сша, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83283/58/832835827.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83283/58/832835827.jpg
https://1prime.ru/images/83283/58/832835824.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83283/58/832835824.jpg
https://1prime.ru/images/83283/58/832835821.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83283/58/832835821.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сенат американского конгресса утвердил кандидатуру экс-главы ФРС США Джанет Йеллен ан пост министра финансов по предложению президента Джо Байдена большинством голосов.
Как пишет AP, за нее проголосовали 84 человека, против — 15.
Йеллен станет первой женщиной на должности главы министерства финансов США.
Отмечается, что на этом посту Йеллен намерена пересмотреть санкционную политику Вашингтона для того, чтобы "ограничительные меры использовались в стратегических целях и соответствующим образом".
В свою очередь источники агентства Bloomberg сообщают, что сторонники Байдена отдают предпочтение введению коллективных санкций со стороны Вашингтона.
Джанет Йеллен 74 года. Она возглавляла в 1997-1999 годах Совет экономических консультантов во время президентского срока Билла Клинтона. В 2014 году она стала первой женщиной на посту председателя Федеральной резервной системы.