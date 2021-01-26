МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сенат американского конгресса утвердил кандидатуру экс-главы ФРС США Джанет Йеллен ан пост министра финансов по предложению президента Джо Байдена большинством голосов.

Как пишет AP, за нее проголосовали 84 человека, против — 15.

Йеллен станет первой женщиной на должности главы министерства финансов США.

Отмечается, что на этом посту Йеллен намерена пересмотреть санкционную политику Вашингтона для того, чтобы "ограничительные меры использовались в стратегических целях и соответствующим образом".

В свою очередь источники агентства Bloomberg сообщают, что сторонники Байдена отдают предпочтение введению коллективных санкций со стороны Вашингтона.

Джанет Йеллен 74 года. Она возглавляла в 1997-1999 годах Совет экономических консультантов во время президентского срока Билла Клинтона. В 2014 году она стала первой женщиной на посту председателя Федеральной резервной системы.