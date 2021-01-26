БЕРЛИН, 26 янв — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла страны мира от протекционистских мер на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса и заявила о намерении работать над укреплением ВТО. В Германии ответили на призыв к остановке "Северного потока - 2"

"Нам предстоит обсуждать большой вопрос, а именно, как должен позиционировать себя мир. Слово суверенитет снова звучит всюду. Цепочки поставок (товаров) частично подвели во время пандемии, были сломлены. Мы должны теперь в нашей жизни после пандемии ответить на вопрос, является ли уязвимостью то, что мы очень зависим от глобальных цепочек поставок, или же мы сделаем эти цепочки настолько стабильными и надежными в будущем, что они выстоят и во время серьезного напряжения", — заявила Меркель, выступая на Всемирном экономическом форуме.

По ее словам, в противном случае есть риск вернуться в региональный протекционизм. "По моему мнению, этого необходимо избежать, если мы хотим поставить мир на путь (экономического) роста. Но это вопрос, который нужно честно, основательно обсуждать. Цепочки поставок должны быть сделаны безопасными, если мы хотим на них полагаться и в сложных ситуациях", — добавила канцлер.

Она также отметила, что Германия выступает за "справедливую мировую торговлю" и поддерживает в этом контексте роль Всемирной торговой организации. "В последние годы тут был простой, мы должны его преодолеть", — заявила Меркель.

Канцлер подчеркнула, что считает ВТО "ядром основанной на правилах торговли". "Поэтому Германия будет после пандемии выступать за усиление ВТО", — заявила она.