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За подделку вакцины от COVID в Китае задержаны более 80 человек
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Крупную партию поддельной вакцины от COVID-19 изъяли правоохранительные органы Китая. Были задержаны более 80 человек, которые подозреваются в причастности к незаконной... ПРАЙМ, 02.02.2021
коронавирус, вакцинация, китай, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Крупную партию поддельной вакцины от COVID-19 изъяли правоохранительные органы Китая.
Были задержаны более 80 человек, которые подозреваются в причастности к незаконной вакцинации, сообщает РИА Новости.
В Поднебесной провели крупную спецоперацию, в результате которой были обнаружены более трех тысяч доз поддельной вакцины. Также, сообщается агентством, были ликвидированы подпольные пункты изготовления вакцины и точки сбыта в Пекине и двух китайских провинциях (Цзянсу и Шаньдун).
Отмечается, что злоумышленники заполняли шприцы вместо вакцины обычным физраствором, а продавали их по завышенным ценам.
Власти страны призвали жителей Китая быть более бдительными и прививаться от коронавируса только в лицензированных центрах вакцинации.
О случаях мошенничества и подделках силовые структуры КНР просят сообщать в правоохранительные органы.