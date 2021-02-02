МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Крупную партию поддельной вакцины от COVID-19 изъяли правоохранительные органы Китая. Россиян предложили идентифицировать по водительским удостоверениям

Были задержаны более 80 человек, которые подозреваются в причастности к незаконной вакцинации, сообщает РИА Новости.

В Поднебесной провели крупную спецоперацию, в результате которой были обнаружены более трех тысяч доз поддельной вакцины. Также, сообщается агентством, были ликвидированы подпольные пункты изготовления вакцины и точки сбыта в Пекине и двух китайских провинциях (Цзянсу и Шаньдун).

Отмечается, что злоумышленники заполняли шприцы вместо вакцины обычным физраствором, а продавали их по завышенным ценам.

Власти страны призвали жителей Китая быть более бдительными и прививаться от коронавируса только в лицензированных центрах вакцинации.

О случаях мошенничества и подделках силовые структуры КНР просят сообщать в правоохранительные органы.