МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения новых, дополнительных санкционных мер в отношении России. В том числе — из-за замены условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

В то же время он отметил, что Госдепартамент не планирует анонсировать санкции до тех пор, пока те не будут введены.

"Это то, что мы рассматриваем по отношению к России. Мы предпринимаем… президент поручил директору Национальной разведки провести оценку именно для того, чтобы мы имели целостную картину того, в чем в последние годы были замешаны русские",- отметил он в ходе брифинга.

По его словам, правовая оценка необходима для того, чтобы у США были возможности внешней политики, "которые включали бы в себя санкции, но не обязательно ограничивались бы ими", были бы адекватны ситуации.

Прайс пояснил, что оценка действий Москвы должна включать в себя "взлом SolarWinds, вмешательство России в выборы 2020 года, использование Россией… химического оружия против господина Навального и подозрения в выплате гонораров за убийство американских солдат в Афганистане".