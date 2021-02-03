МИНСК, 3 фев — ПРАЙМ. Белоруссия предлагает России выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации, заявил в среду премьер республики Роман Головченко. Белоруссия ожидает второго транша кредита от России в первом полугодии

"В условиях жесткой конкуренции и введения разными странами политических, экономических ограничительных мер мы уверены, что именно сотрудничество и промышленная кооперация будет тем фундаментом, на котором нам предстоит дальше развивать сотрудничество. И реалии таковы, что мы обязаны, на мой взгляд, выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации", — заявил Головченко в Минске на встрече с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

Как отметил премьер республики, укрепление и развитие сотрудничества с РФ является для Минска приоритетным направлением. Головченко указал, что сегодня экономики начинают восстанавливаться после всех шоков, которые связаны с пандемией коронавируса COVID-19.

"Радует, что процесс идет синхронно, укрепление экономического развития наблюдается у наших обеих стран, и это очень важно, потому что Россия была, остается, и я уверен, что будет нашим ключевым партнером в военно-технической, промышленной, научно-технической сферах", — заметил руководитель правительства Белоруссии. Медведев не исключил появления единой валюты с Белоруссией

По словам Головченко, странам также следует принять дополнительные меры по активизации сотрудничества в космической сфере. "Необходимо в ближайшее время принять решение по финансированию совместного белорусско-российского проекта по созданию космического аппарата дистанционного зондирования Земли", — заметил он.

Премьер также выразил уверенность, что белорусские и российские предприятия обладают достаточной материально-технической базой, потенциалом, которые позволяют осуществлять совместные разработки в радиоэлектронной промышленности. При этом Головченко обратил внимание и на важность создания равных конкурентных условий. "Надо обсудить, как мы можем снять барьеры, чтобы предприятия могли теснее сотрудничать друг с другом", — добавил он.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.