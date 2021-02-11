БЕРЛИН, 11 фев — ПРАЙМ. Бизнес ФРГ считает бессмысленным ужесточение экономических санкций против РФ, это был бы "неправильный путь", заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) Михаэль Хармс. Берлин заявил о нелегитимности санкций против "Северного потока - 2"

"В ходе конфликта вокруг Украины ЕС ввел экономические санкции против Российской Федерации, и, к сожалению, похоже, что возможности для снятия этих санкций в краткосрочной перспективе нет. Но мы считаем, что новые экономические санкции — это неправильный путь. Мы должны постараться, как бы это ни было сложно, найти общую позицию с Россией. Пять принципов ЕС в отношениях с Россией были согласованы в 2016 году, таким образом, есть хорошие ориентиры для дальнейшей работы. Как немецкая экономика, мы считаем ужесточение экономических санкций бессмысленным", — сказал Хармс.

Он добавил, что "политическая напряженность может привести к дальнейшему удалению России от Европы и Германии", такое развитие событий "может сильно ударить по экономическим отношениям". Хармс призвал "предотвратить дальнейшую эскалацию".

В ЕС на фоне очередного охлаждения отношений планируют расширение санкций против России. Решение об этом может быть принято уже в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД государств Евросоюза. Матвиенко назвала "надуманными" возможные антироссийские санкции ЕС

Страны ЕС критикуют решение суда по Алексею Навальному, а также задержания участников несанкционированных акций в его поддержку.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.

Восточный комитет немецкой экономики — бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

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