МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 февраля, снизилось на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 793 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании данных рынка труда

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя на 22 тысячи, до 757 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 30 января, был пересмотрен до 812 тысяч с 779 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 33,5 тысячи с пересмотренного показателя — до 823 тысяч. Первоначальный показатель был пересмотрен в сторону повышения — до 856,5 тысячи с 848,25 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 января, снизилось на 145 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 4,545 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен до 4,69 миллиона с 4,592 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.