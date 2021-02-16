МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия не приветствовала бы появление новых санкций в её отношении и надеется на то, что политическая воля на продолжение диалога возобладает, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы знаем, что разговоры о санкциях, к сожалению, ведутся и в Брюсселе, и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы. Мы надеемся, что все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает, и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям в её отношении и есть ли у неё ответ на это.

Он добавил, что с другой стороны потенциальные угрозы недружественных проявлений "конечно, обязывают нас к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям".