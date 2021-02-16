МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия не приветствовала бы появление новых санкций в её отношении и надеется на то, что политическая воля на продолжение диалога возобладает, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперт сказал, как Россия обходит санкции против "Северного потока 2"

"Мы знаем, что разговоры о санкциях, к сожалению, ведутся и в Брюсселе, и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы. Мы надеемся, что все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает, и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям в её отношении и есть ли у неё ответ на это.

Он добавил, что с другой стороны потенциальные угрозы недружественных проявлений "конечно, обязывают нас к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям".