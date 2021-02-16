МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Товарооборот России и Великобритании, по данным британской статистики, в 2020 году достиг рекордного показателя, превысив 27 миллиардов долларов, заявил торговый представитель Российской Федерации в Соединенном Королевстве Борис Абрамов. Россия в 2020 году сократила оборот торговли с ключевыми партнерами

"Именно в год, когда мир переживает рецессию, нам удалось достичь рекордного за всю историю наших торговых отношений показателя в двустороннем товарообороте. Он составил 27,3 миллиарда долларов, увеличившись в полтора раза по сравнению с 2019 годом", — сказал он во время вебинара "Российско-британское торгово-экономическое сотрудничество после брекзита".

Но эта цифра требует пояснений, отметил Абрамов, так как восемь из 11 британских и девять из 11 российских категорий экспорта демонстрировали в течение прошлого года спад.

"Итоговая цифра в 27 миллиардов обусловлена ключевым инвестиционным трендом прошлого года – уходом инвесторов в тихую гавань, в золото. Это привело к трехкратному росту поставок золота из РФ в Великобританию", — объяснил он. Продажи автомобилей в Британии обвалились до уровня 1970 года

Это дало показатели, которые делают Россию сегодня крупнейшим экспортером в Великобританию за пределами ЕС после США и Китая, сообщил Абрамов.

"Но мы понимаем конъюнктурную природу этих показателей. Хотя фактически Соединенное Королевство стало четвертым зарубежным партнером для России по итогам 2020 года", — подчеркнул он.

Оборот торговли между Россией и Великобританией в 2019 году составил 17,3 миллиарда долларов.