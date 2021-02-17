МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Главная "нефтяная кубышка" мира, государственный Пенсионный фонд Норвегии, делает ставку на женщин, пишет CNBC.

Государственный Пенсионный фонд Норвегии является главным в мире суверенным резервным фондом. В его управлении находится порядка $1,3 триллиона.

Фонд пытается стимулировать компании, в которые инвестирует, брать на руководящие позиции больше женщин. Как заявили в организации, это необходимо для поддержания гендерного разнообразия: число членов советов директоров любого из полов в таких компаниях не должен быть ниже 30%.

По данным телеканала, Государственный Пенсионный фонд Норвегии имеет небольшие доли в более чем 9 тысячах предприятий. Это около 1,5% всех публичных компаний, которые торгуются в 74 странах мира.

Помимо борьбы за гендерное равенство, фонд в последние годы активно выступает за "озеленение". Организация еще три года назад начала отказываться от вложений средств в нефть и газ. А в конце января текущего 2021 года стало известно, что фонд полностью уйдет от вложений в бизнес, занимающийся в разведку и добычу углеводородов. Причины: финансовые потери из-за коронавируса.