ПЕКИН, 7 мар — ПРАЙМ. Товарооборот США и Китая по итогам января-февраля 2021 года вырос на 81,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 109,79 миллиарда долларов, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР. Китай намерен содействовать взаимовыгодным бизнес-связям с США

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые два месяца текущего года вырос на 87,3%, составив 80,53 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 29,26 миллиарда долларов, что на 66,4% больше, чем в прошлом году.

Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.