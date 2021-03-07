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Товарооборот США и Китая резко вырос в начале года
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Товарооборот США и Китая по итогам января-февраля 2021 года вырос на 81,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 109,79 миллиарда долларов, свидетельствуют... ПРАЙМ, 07.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 7 мар — ПРАЙМ. Товарооборот США и Китая по итогам января-февраля 2021 года вырос на 81,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 109,79 миллиарда долларов, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые два месяца текущего года вырос на 87,3%, составив 80,53 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 29,26 миллиарда долларов, что на 66,4% больше, чем в прошлом году.
Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.