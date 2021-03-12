БРЮССЕЛЬ, 12 мар — ПРАЙМ. Европейский союз в очередной раз на полгода продлил действующие с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональные санкции "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", следует из опубликованного заявления ЕС. ЕС расширяет санкционные списки

Санкции продлены до 15 сентября этого года, в действующий список не вносилось каких-либо изменений.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре прошлого года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).

Десятого сентября прошлого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до 15 марта 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".