МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Прекращение экономических санкций находится в том числе в интересах Германии, взаимоотношения между ФРГ, ЕС и Россией необходимо перевести на прагматичный уровень, заявила РИА Новости сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель. ЕС расширяет санкционные списки

"Контакты между Германией, ЕС и Россией должны быть незамедлительно переведены на прагматичный уровень. Идеологические шоры неуместны во внешней политике. Прекращение пагубных санкций также и в интересах Германии", — сказала Вайдель.

На нынешней неделе делегация партии "АдГ" во главе с Вайдель посетила Москву. Как пояснила сопредседатель партии, цель нынешнего визита в Россию — покончить с экономическими санкциями, которые наносят вред не только России, но и Германии.

Собеседница агентства добавила, что видит потенциал улучшения взаимоотношений между двумя странами на всех уровнях. "Обмен должен быть углублен, в частности, в экономическом сотрудничестве, в культурной политике, а также в вопросах геостратегических вызовов нашего времени", — уточнила депутат. Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

По ее мнению, очень важно, чтобы Германия и Россия продолжали контактировать. "Если федеральное правительство отказывается от этого, тем более важно, чтобы крупнейшая оппозиционная партия ("Альтернатива для Германии" — ред.) позаботилась о том, чтобы нить разговора не оборвалась", — добавила Вайдель.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.