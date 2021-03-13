АНКАРА, 13 мар — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в Стамбуле, представив план экономических реформ. Путин согласился встретиться с Эрдоганом в ближайшее время

"Правительство Турции сделает все возможное для того, чтобы мы вошли в число десяти ведущих экономик мира. Уверен, что мы добьемся своих целей. Турция сохраняет свою силу, несмотря на кризисы на глобальной и региональной аренах", — сказал Эрдоган. Трансляцию вел Twitter турецкого лидера.

По словам турецкого президента, правительство Турции "предпринимает шаги по формированию экономической, технологической и законодательной базы рынка цифровых денег". Эрдоган заявил, что по итогам 2021 года дефицит бюджета планируется снизить с 4,3% до 3,5%, Турция стремится к повышению экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и снижению импорта, что позволит добиться новых рекордных показателей в сфере экономики.

"Мы сосредоточимся на структуре дефицита платежного баланса. Будем поощрять экспортные операции предприятий малого и среднего бизнеса и поддержим процесс минимизации выбросов в окружающую среду промышленных предприятий", — сказал турецкий лидер. Турция меняет правила въезда туристов в страну

Он добавил, что государственным структурам будет поручено снижать объем затрат. "Изменения планируется внести и в систему организации государственных тендеров. Пакет реформ предполагает ряд мер по обеспечению ценовой стабильности и укреплению инвестиционного рынка", — сказал Эрдоган.

В заключение он сказал, что система управления позволит обеспечить долгосрочную стабильность и доверие к национальной экономике. "Соответствующую правовую базу сформирует и новая конституция Турции", — добавил президент Турции.