МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntagназвал стратегию вакцинации по вопросу заказа препаратов ошибочной. Врач рассказал, что нужно проверить после выздоровления от COVID-19

"Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки", — отметил он в беседе с изданием.

В то же время политик призвал не торопиться: подводить итоги нужно будет по окончании пандемии. Это необходимо, чтобы понять, "что мы сделали не так", а что было сделано властями правильно.

Помимо этого, Тиммерманс отметил, что стратегия верным шагом совместный заказ вакцин. Но, по мнению политика, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия.