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В Европе сочли ошибочной стратегию вакцинации
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Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntagназвал стратегию вакцинации по вопросу заказа препаратов ошибочной. "Это правда,... ПРАЙМ, 14.03.2021
коронавирус, вакцинация, вакцина, евросоюз, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntagназвал стратегию вакцинации по вопросу заказа препаратов ошибочной.
"Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки", — отметил он в беседе с изданием.
В то же время политик призвал не торопиться: подводить итоги нужно будет по окончании пандемии. Это необходимо, чтобы понять, "что мы сделали не так", а что было сделано властями правильно.
Помимо этого, Тиммерманс отметил, что стратегия верным шагом совместный заказ вакцин. Но, по мнению политика, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия.