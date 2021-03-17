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Экономист оценил опасность отключения России от SWIFT
Мировая экономика
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Возможное отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не является серьёзной угрозой для экономики страны. Об этом заявил извесный российский экономист Михаил... ПРАЙМ, 17.03.2021
новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Возможное отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не является серьёзной угрозой для экономики страны. Об этом заявил извесный российский экономист Михаил Хазин, сообщает издание "Экономика сегодня".
По мнению эксперта, угрозы США отключить Россию от этой системы устарели.
"Угроза отключения от SWIFT была угрозой до тех пор, пока не было технологий цифровых валют. А сейчас это не страшно даже американским банкам. У вас есть системы электронных платежей Apple Pay, Google Pay. Вы можете закрыть все американские банки. Сегодня уже можно без них обойтись. Всё! Это новое время", — подчеркнул Михаил Хазин.
Он добавил, что Иран справился с таким отключением без особых хлопот. Это не отразилось на политике и экономике страны.