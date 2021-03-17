МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Возможное отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не является серьёзной угрозой для экономики страны. Об этом заявил извесный российский экономист Михаил Хазин, сообщает издание "Экономика сегодня". Россия без SWIFT: реальность и альтернативные решения

По мнению эксперта, угрозы США отключить Россию от этой системы устарели.

"Угроза отключения от SWIFT была угрозой до тех пор, пока не было технологий цифровых валют. А сейчас это не страшно даже американским банкам. У вас есть системы электронных платежей Apple Pay, Google Pay. Вы можете закрыть все американские банки. Сегодня уже можно без них обойтись. Всё! Это новое время", — подчеркнул Михаил Хазин.

Он добавил, что Иран справился с таким отключением без особых хлопот. Это не отразилось на политике и экономике страны.