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Главы правительств ЕАЭС встретятся 30 апреля в Казани
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Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), где традиционно встречаются главы правительств ЕАЭС, состоится 30 апреля в Казани в очном формате, заявила в ходе... ПРАЙМ, 17.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), где традиционно встречаются главы правительств ЕАЭС, состоится 30 апреля в Казани в очном формате, заявила в ходе брифинга помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
"30 апреля в Казани состоится заседание Евразийского межправсовета в очном формате", — сказала она.
По словам Малкиной, в повестку встречи планируется включить обсуждение основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года, а также "дорожную карту" по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС.
В феврале ЕЭК сообщала, что встреча состоится 23 апреля в России.