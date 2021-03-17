МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), где традиционно встречаются главы правительств ЕАЭС, состоится 30 апреля в Казани в очном формате, заявила в ходе брифинга помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"30 апреля в Казани состоится заседание Евразийского межправсовета в очном формате", — сказала она.

По словам Малкиной, в повестку встречи планируется включить обсуждение основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года, а также "дорожную карту" по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС.

В феврале ЕЭК сообщала, что встреча состоится 23 апреля в России.