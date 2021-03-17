МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по окончательной оценке, осталась на уровне января в 0,9%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. В ЕС пересмотрят энергетическое законодательство

Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, и предварительной оценкой, опубликованной в начале месяца. Годом ранее, в феврале 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,2%.

При этом в месячном исчислении потребительские цены в еврозоне в январе выросли на 0,2%.

Базовая годовая инфляция в еврозоне в феврале, по окончательной оценке, составила 1,1% в годовом выражении против 1,4% в январе. В месячном выражении базовая инфляция составила 0,1%. Доверие инвесторов к экономике Германии в марте выросло лучше прогноза

Годовая инфляция в Евросоюзе в феврале ускорилась до 1,3% с январских 1,2%, месячная инфляция составила 0,3%. Годом ранее инфляция в ЕС составляла 1,6%.

Самая сильная годовая дефляция была зафиксирована в Греции (-1,9%), Словении (-1,1%) и на Кипре (-0,9%). При этом самый сильный рост потребительских цен в годовом выражении был зафиксирован в Польше (+3,6%), Венгрии (+3,3%) и Румынии (+2,5%).