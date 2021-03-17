БРЮССЕЛЬ, 17 мар — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании COREPER в среду согласовали расширение списка персональных санкций в рамках режима за нарушение прав человека, в который, как ранее передавали СМИ, могут войти и граждане РФ, сообщили дипломатические источники в Брюсселе. США могут ввести новые санкции против России на следующей неделе

"Ограничительные меры за серьезные нарушения и злоупотребление правами человека приняты", — сказали источники агентству Рейтер. Сообщается, что в расширенный список санкций войдут 11 физлиц, включая четырех граждан Китая, одну организацию из Китая, а также "представителей других стран".

СМИ ранее сообщали, что ЕС хочет добавить в санкционный список за нарушение прав человека порядка десяти граждан Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана.

Пункт о расширении санкций числился в повестке заседания постпредов среди не требующих предварительного обсуждения. Ожидается, что окончательно расширение санкций будет утверждено на ближайшей встрече глав МИД ЕС 22 марта, содержание расширенного списка станет известно позднее после публикации в официальном журнале.

Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что Евросоюз в кратчайшие сроки расширит санкционный список в рамках режима за серьезные нарушения прав человека, в настоящее время идет работа по дополнительным фигурантам. При этом он не стал сообщать подробности о новом санкционном списке, сославшись на конфиденциальность проводимой работы. Песков рассказал, почему Россия вынуждена "хеджировать" риски

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Ранее представители ЕС неоднократно заявляли, что при внесении новых фигурантов в списки необходимо разработать достаточное обоснование, чтобы эти решения не были позже опротестованы в Суде ЕС.

Главы МИД стран Евросоюза на заседании Совета 22 марта окончательно утвердят расширенный список санкций, сообщил в среду РИА Новости источник в ЕС.

Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.