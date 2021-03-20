ПЕКИН, 20 мар — ПРАЙМ. Власти Китая считают, что Пекин и Вашингтон могут развивать сотрудничество в борьбе с пандемией и восстановлении мировой экономики, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи на Аляске. Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов

Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И прошел 18-19 марта в Анкоридже.

"Китай и США должны доверять друг другу, а не подозревать, понимать друг друга, а не обвинять, сотрудничать, а не вставлять палки в колеса, обеспечить, чтобы обе стороны сконцентрировались на решении своих внутренних приоритетных вопросов и достижении своих целей развития", — говорится в заявлении, распространенном в субботу Центральным телевидением Китая.

Отмечается, что Китай и США могут сотрудничать в решении трех неотложных задач международного сообщества — борьбе с пандемией, с изменением климата и содействии восстановлению мировой экономики. Согласно заявлению китайской стороны, Китай и США не обязательно должны быть угрозой друг другу, их различия и разногласия не должны стать причиной конфронтации.

"Китай поддерживает высокую степень стабильности и преемственности своей политики в отношении США, стремится к достижению взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, отсутствия конфликтов и конфронтации с США, при этом решительно защищая свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Стороны должны сохранять открытыми каналы связи, вернуть в нормальное состояние диалог и механизмы обменов, развивать взаимовыгодное сотрудничество, должным образом устранять разногласия", — указано в документе.