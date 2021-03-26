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Госдолг Франции вырос до максимума с 1949 года
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Объем госдолга Франции в 2020 году на фоне пандемии коронавируса вырос до 115,7% ВВП с 97,6% ВВП годом ранее, свидетельствуют данные Национального института статистики и... ПРАЙМ, 26.03.2021
госдолг, франция, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Объем госдолга Франции в 2020 году на фоне пандемии коронавируса вырос до 115,7% ВВП с 97,6% ВВП годом ранее, свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
При этом, как пишет агентство Франс Пресс, это самый высокий показатель с 1949 года.
Дефицит бюджета Франции в 2020 году составил 9,2% ВВП против дефицита в 3,1% ВВП годом ранее.
"Правительство ожидало еще худших цифр — дефицита в 11,3% ВВП и госдолг около 120% ВВП", — при этом отмечает Франс Пресс.
Пандемия Covid-19 нанесла удар по французской экономике, которая в 2020 году сократилась на 8,2%, что вынудило правительство оказать массовую поддержку бизнесу, чтобы избежать банкротств и массовых сокращений рабочих мест.