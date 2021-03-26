МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Объем госдолга Франции в 2020 году на фоне пандемии коронавируса вырос до 115,7% ВВП с 97,6% ВВП годом ранее, свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). МИД оценил потери мировой экономики от пандемии коронавируса

При этом, как пишет агентство Франс Пресс, это самый высокий показатель с 1949 года.

Дефицит бюджета Франции в 2020 году составил 9,2% ВВП против дефицита в 3,1% ВВП годом ранее.

"Правительство ожидало еще худших цифр — дефицита в 11,3% ВВП и госдолг около 120% ВВП", — при этом отмечает Франс Пресс.

Пандемия Covid-19 нанесла удар по французской экономике, которая в 2020 году сократилась на 8,2%, что вынудило правительство оказать массовую поддержку бизнесу, чтобы избежать банкротств и массовых сокращений рабочих мест.