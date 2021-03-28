КАИР, 28 мар — ПРАЙМ. Египет теряет около 14 миллионов долларов в день из-за севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью египетскому телеканалу eXtra news. В Финляндии ожидают задержки поставок из-за закрытого Суэцкого канала

"Мы говорим приблизительно об этой цифре", — ответил Рабиа на вопрос, теряет ли Египет 14 миллионов долларов в день из-за этого инцидента.

Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.

В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. По его словам, число судов, ожидающих прохода через канал, достигло 321. Назван наиболее полезный вид масла

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.