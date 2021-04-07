МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Спад мировой экономики без тех мер поддержки, которые были предприняты в 2020 году, мог быть в три раза больше, что повергло бы ее в новую Великую депрессию, сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Мировая экономика столкнулась с новой проблемой

"Без этих бюджетных и монетарных мер спад мировой экономики в прошлом году был бы в три раза сильнее — это могла бы быть еще одна Великая депрессия", — сказала Георгиева в своей речи на ежегодных весенних встречах МВФ и Всемирного банка.

Глава МВФ также отметила, что на данный момент МВФ поддержал 86 стран на сумму более 110 миллиардов долларов, используя различные инструменты. В этой связи Георгиева объявила о том, что фонд предложит новое общее распределение специальных прав заимствования (СДР) в размере 650 миллиардов долларов.

"Это поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервных активах и обеспечит существенный прирост ликвидности для всех наших членов, особенно для наиболее уязвимых", — сказала глава МВФ.

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