МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство одобрило выход из налогового соглашения с Нидерландами

"В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 г., его действие прекратится с 1 января 2022 г.", — указывается в пояснительной записке к документу.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды (запущена процедура денонсации).

Минфин России ранее сообщал, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Как отмечало российское министерство, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем выплат из РФ в Нидерланды составил за 2017 год в виде дивидендов 271,9 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 15,04 миллиарда), в виде процентов — 185,3 миллиарда (сумма удержанного налога — 52,4 миллиона рублей). За 2018 год объем выплат в виде дивидендов составлял 296,1 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 8,1 миллиарда), в виде процентов — 116,8 миллиарда (сумма удержанного налога — 57,4 миллиона), за 2019 год в виде дивидендов — 182,8 миллиарда (сумма удержанного налога — 9,4 миллиарда), в виде процентов — 157,06 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 12,5 миллиона).