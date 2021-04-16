ПЕКИН, 16 апр — ПРАЙМ. В Китае по итогам первого квартала 2021 года было создано 2,97 миллиона рабочих мест, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

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По итогам первого квартала число рабочих-мигрантов из сельской местности составило 174,05 миллиона.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2020 года составил 5,6%, что практически совпало с ожиданиями властей в 5,5%, было создано 11,86 миллиона новых рабочих мест. Согласно официальному прогнозу, уровень городской безработицы в Китае в 2021 году составит около 5,5%, планируется создать более 11 миллионов рабочих мест.