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Госдеп заявил, что оставляет за собой право ответить на контрмеры России
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Госдеп сожалеет о "ведущих к эскалации и достойных сожаления" контрмерах РФ, оставляет за собой право ответить на них, заявил представитель госдепартамента. "Наши недавние... ПРАЙМ, 17.04.2021
новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Госдеп сожалеет о "ведущих к эскалации и достойных сожаления" контрмерах РФ, оставляет за собой право ответить на них, заявил представитель госдепартамента.
"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры", — говорится в заявлении представителя, которое цитирует CNN.
Ранее Москва озвучила ответные меры на высылку российских дипломатов из США, а также введение санкций против российских предприятий. Россия предложит десяти дипломатам США покинуть страну, прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США в РФ, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, будет прекращаться деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику. Кроме того, Москва запретила восьми чиновникам администрации США въезд в Россию. Американскому послу Джону Салливану рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации.