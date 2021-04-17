ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Госдеп сожалеет о "ведущих к эскалации и достойных сожаления" контрмерах РФ, оставляет за собой право ответить на них, заявил представитель госдепартамента.

"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры", — говорится в заявлении представителя, которое цитирует CNN.

Ранее Москва озвучила ответные меры на высылку российских дипломатов из США, а также введение санкций против российских предприятий. Россия предложит десяти дипломатам США покинуть страну, прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США в РФ, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, будет прекращаться деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику. Кроме того, Москва запретила восьми чиновникам администрации США въезд в Россию. Американскому послу Джону Салливану рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации.