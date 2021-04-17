МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Австрийский канцлер Себастьян Курц прокомментировал вопрос проведения саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Вене.

Он заявил немецкому порталу The Pioneer, что Австрия уже находится в контакте с Россией и США по вопросу проведения встречи лидеров двух стран.

"Если действительно такая встреча состоится, которую мы считаем правильной и которую инициировал Джо Байден, а я считаю, что это всегда правильный путь — диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое, то мы были бы чрезвычайно рады, если она состоится в Австрии", — отметил Курц.

Он пояснил, что Австрия при этом не выступает в роли посредника, однако всегда есть нейтральные страны, которые можно выбрать для диалога и переговоров.

Курц отметил, что в качестве площадки для саммита сейчас рассматриваются несколько городов, Вена — один из них.

"Для всего мира, для всей Европы будет хорошо, если состоится такая встреча. Неважно, где она пройдет. Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью", — подытожил политик.